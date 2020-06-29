29 Июнь 2020 2020-06-29T11:55:47+03:00

На уроках в тюменских школах будут проводить телемосты с другими странами. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".

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В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в Тюменской области планово происходит материально-техническое оснащение школ. Совсем скоро ученики смогут проводить телемосты не только с другими регионами, но и с другими странами.

«Вижу много вопросов по поводу внедрения цифровой образовательной среды, проекта, в котором принимают участие 14 регионов, в том числе и Тюменская область. Хочу вас успокоить и уточнить, что это не эксперимент и не переход на дистанционное обучение», – отметил губернатор региона Александр Моор на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

По информации главы региона, материально-техническое оснащение учебных заведений позволит расширить возможности образовательного процесса. Так, школьники смогут в прямом эфире слушать лекции ведущих спикеров, защищать проекты на всероссийских или международных конкурсах не выезжая за пределы региона, эффективно использовать возможности образовательных платформ и веб-ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU