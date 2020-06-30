Загородные лагеря Тюменской области готовы принять детей

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:42:54+03:00

В этом году смены будут двухнедельными

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Уже второго июля в детских загородных лагерях стартует летняя оздоровительная кампания. Первыми откроют свои двери «Ребячья республика» и ишимская «Дружба». В этом году смены будут двухнедельными. Перед заездом на смену дети и сотрудники должны пройти тестирование на COVID-19.

– После того, как ребенок сдаст анализ, необходимо проводить профилактическую работу, исключить лишние контакты в семье. Очень рассчитываем, что родители сделают все возможное, чтобы ребята не привезли болезнь в лагерь, сообщила президент региональной ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения «Мы вместе» Лариса Шилова.

Она также призвала всех соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие ограничения. Больше информации можно найти на сайте правительства во вкладке «Отдых, оздоровление и занятость детей».

ИСТОЧНИК KP.RU