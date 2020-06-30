30 Июнь 2020 2020-06-30T11:40:58+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 июня 2020 года увеличилось на 69 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 июня 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 30 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 69 и составило 3087 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 30,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода, полностью выздоровели 9 220 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 320 летальных исходов, выздоровели 412 650 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области не собираются внедрять дистанционное образование. Об этом сегодня, 30 июня, в прямом эфире заявил заместитель губернатора региона Алексей Райдер. По мере снижения напряженности ситуации, как только будут сняты ограничения по посещению школ, вся система образования выйдет в очный режим обучения по всем видам и типам реализуемых программ.

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ИСТОЧНИК KP.RU