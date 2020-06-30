2020-06-30T11:44:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени скончался 55-летний пациент с коронавирусом

Это уже 18-я жертва COVID-19 в регионе
Вадим Бегун
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В Тюмени скончался 55-летний пациент с коронавирусом. Фото - pixabay.com.В Тюмени скончался 55-летний пациент с коронавирусом. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области – очередная жертва новой коронавирусной инфекции. Сегодня, 30 июня, стало известно о смерти 55-летнего мужчины с подтвержденным диагнозом COVID-19.

– Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина с острой респираторной недостаточностью и сопутствующим хроническим заболеванием. Он находился на ИВЛ в течение недели. За весь период пандемии в регионе скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – проинформировали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 69 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 3087), 20 человек выздоровели (за весь период выздоровели 1772), пять детей заболели за минувшие сутки, девять пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 138 человек размещены в обсерваторах (из них шесть детей), 1221 человек остается под медицинским наблюдением, 3667 человек находятся на перевахтовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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