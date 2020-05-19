2020-05-19T19:51:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 20 мая 2020 года: медики, лечившие COVID-19, остались без положенных выплат

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 мая 2020 года
Вадим Бегун
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Тюменские медики, лечившие COVID-19, остались без положенных выплат. Фото - pixabay.com.Тюменские медики, лечившие COVID-19, остались без положенных выплат. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 мая 2020 года. Медики, лечившие COVID-19, остались без положенных выплат.

В Тюменской области организовали доследственную проверку по факту неполучения сотрудниками скорой помощи областной больницы № 23 Ялуторовска стимулирующих выплат. Медики должны были получить деньги за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

В Тюмени мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения. Он нарушил режим самоизоляции.

Александр Моор информационно поддержал тюменских предпринимателей. Он предложил бизнесменам прорекламироваться в комментариях под его постом.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 46 и составило 1227 человек.

За последние сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов, полностью выздоровел 5921 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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