19 Май 2020 2020-05-19T14:54:41+03:00

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Александр Моор информационно поддержал тюменских предпринимателей. Он предложил бизнесменам прорекламироваться в комментариях под его постом.

«Чтобы информационно поддержать местных товаропроизводителей, я предлагаю использовать комментарии под этим постом в качестве площадки для саморекламы. А всех жителей региона прошу соблюдать масочный режим в общественных помещениях и в транспорте, а также не забывать про социальную дистанцию», – заявил Александр Моор на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что понимает, насколько все устали от ограничений, и напомнил, что со вчерашнего дня, 18 мая, часть предприятий уже возобновили работу. По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом может резко измениться от любого непродуманного шага, именно поэтому нужно действовать осторожно и поэтапно, соблюдая все требования Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU