2020-05-19T11:27:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 мая 2020 года увеличилось на 46 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 мая 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 мая 2020 года увеличилось на 46 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 мая 2020 года увеличилось на 46 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 19 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 46 и составило 1227 человек.

По данным оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 61 человек выздоровел (за весь период 488), 732 получают лечение, семь пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), один ребенок (из общего числа заболевших), 178 человек в обсерваторе (из них двое детей), 4 023 остаются под медицинским наблюдением, 1 994 находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались семь пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов, полностью выздоровел 5921 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

Ранее «Комсомольская правда» –Тюмень» писала, что в областном центре мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения. Он нарушил режим самоизоляции. Суд назначил нарушителю штраф в размере 15 тысяч рублей, эти деньги пойдут в доход государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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