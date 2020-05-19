2020-05-19T11:08:28+03:00
Общество

Жителя Тюмени оштрафовали на крупную сумму за нарушение режима самоизоляции

Мужчина приехал из Москвы и не усидел дома
Вадим Бегун
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Жителя Тюмени оштрафовали на крупную сумму за нарушение режима самоизоляции.Жителя Тюмени оштрафовали на крупную сумму за нарушение режима самоизоляции.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения. Он нарушил режим самоизоляции.

– 23 апреля была проверка соблюдения режима, который установлен для всех прибывающих на территорию Российской Федерации граждан из неблагополучных регионов страны. Мужчина прилетел в апреле 2020 года из Москвы, во время проверки его не оказалось дома, – рассказали в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.

Таким образом, суд назначил нарушителю штраф в размере 15 тысяч рублей. Эти деньги пойдут в доход государства. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее корреспонденты «Комсомольской правды» – Тюмень» поговорили с адвокатом Марией Поветкиной о том, что означает сам термин «самоизоляция» и какие штрафы ждут горожан, если они нарушают режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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