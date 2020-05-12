2020-05-12T20:36:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 13 мая 2020-го: снова всплеск заболеваемости COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 мая 2020 года
Вадим Бегун
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В областном центре – снова всплеск заболевших COVID-19. Фото - pixabay.com.В областном центре – снова всплеск заболевших COVID-19. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 мая 2020 года. В областном центре – снова всплеск заболевших COVID-19.

В отделении тюменской железнодорожной больницы выявлен очаг коронавируса. Здесь семь работников, сдавших тест на наличие COVID-19, получили результаты, оказавшиеся положительными.

Тюменские медики рассказали, как лечили тяжелобольного коронавирусом 63-летнего мужчину. Местный житель долгое время находился на аппарате искусственной вентиляции легких, а 21 апреля его перевели в областной лечебно-реабилитационный центр для проведения второго этапа реабилитации.

Волонтеры начали раздавать тюменцам медицинские маски. Местные жители могут получить медицинские изделия на остановках, в аэропорту Рощино, а также на железнодорожном вокзале и автовокзале.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 70 и составило 902 человека.

За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов, полностью выздоровели 3711 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 232 243 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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