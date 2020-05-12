2020-05-12T16:37:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В железнодорожной больнице Тюмени нашли очаг коронавируса

Сейчас пострадавшее от новой инфекции отделение закрыто на карантин
Вадим Бегун
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В железнодорожной больнице Тюмени нашли очаг коронавируса. Фото - pixabay.com.В железнодорожной больнице Тюмени нашли очаг коронавируса. Фото - pixabay.com.
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В отделении тюменской железнодорожной больницы выявлен очаг коронавируса. Здесь семь работников, сдавших тест на наличие COVID-19, получили результаты, оказавшиеся положительными.

– В настоящее время отделение закрыто на карантин. Что касается областной клинической больницы № 2, где ранее также был выявлен очаг коронавируса, то четверо из семи сотрудников медицинского учреждения уже выздоровели и приступили к своей работе. Остальные проходят лечение, они находятся в удовлетворительном состоянии, среди них нет тяжелых пациентов, – рассказала в ходе прямого эфира оперативного штаба по профилактике коронавируса заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских.

Также она отметила, что в детском психоневрологическом диспансере, который располагается в селе Успенка, на сегодняшний день нет носителей коронавируса. Несмотря на это, заведение закрыто на карантин с середины апреля: тогда инфекция обнаружилась у одного сотрудника, вернувшегося из отпуска.

Ольга Кузнечевских привела статистику заболевших COVID-19 за минувшие сутки. Так, было выявлено 70 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 902), шесть человек выписано из больниц (за весь период выздоровели 315), 581 человек получают лечение, пять пациентов находятся на искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих).

Также стало известно, что семь детей получают лечение в стационарах (из общего числа болеющих), 4 231 человек остаются под медицинским наблюдением, еще 2 079 человек находятся на перевахтовке.

Замгубернатора отметила, что большая часть заболевших (60 человек) – это жители Тюмени. Остальные – жители Тюменского, Нижнетавдинского, Омутинского и Ялуторовского районов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сегодня, 12 мая, волонтеры начали раздавать тюменцам медицинские маски. Местные жители могут получить медицинские изделия на остановках, в аэропорту Рощино, а также на железнодорожном вокзале и автовокзале.

О распространении коронавируса в Тюменской области на 12 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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