Тюменцам начали бесплатно раздавать маски

12 Май 2020 2020-05-12T13:43:42+03:00

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Сегодня, 12 мая, волонтеры начали раздавать тюменцам медицинские маски. Местные жители могут получить медицинские изделия на остановках, в аэропорту Рощино, а также железнодорожном вокзале и автовокзале.

– Бесплатная раздача медицинских масок будет проходить ежедневно с 10.00 до 12.00 на остановочных комплексах города. Волонтёры распределены на точках таким образом, чтобы маски смогли получить жители всех районов Тюмени, – прокомментировал акцию руководитель ТРО ВОО «Молодая гвардия» Владимир Сбитнев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что с 14 мая тюменцы обязаны соблюдать масочный режим. Губернатор региона Александр Моор внес соответствующее изменение в постановление регионального правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU