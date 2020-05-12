Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 мая 2020 года увеличилось на 70 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 12 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 70 и составило 902 человека.

За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов, полностью выздоровели 3711 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 232 243 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что губернатор Тюменской области Александр Моор в социальных сетях прокомментировал выступление президента России Владимира Путина о завершении единого периода нерабочих дней в стране. Глава региона отметил, что в Тюменской области предпосылок для полного отказа от режима самоизоляции пока нет.

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