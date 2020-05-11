2020-05-11T19:36:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Моор высказался о завершении единого периода нерабочих дней

Губернатор прокомментировал последние федеральные решения по ситуации с коронавирусом
Есен Абилькенов
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Губернатор прокомментировал последние федеральные решения по ситуации с коронавирусом. Фото: сайт правительства Тюменской областиГубернатор прокомментировал последние федеральные решения по ситуации с коронавирусом. Фото: сайт правительства Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор на свой странице в социальных сетях прокомментировал выступление президента России Владимира Путина о завершении единого периода нерабочих дней в стране. Глава региона отметил, что в Тюменской области предпосылок для полного отказа от режима самоизоляции пока нет.

– Президент России Владимир Путин сегодня объявил о том, что с 12 мая в стране завершается единый период нерабочих дней. Однако, как верно заметил глава государства, эпидемиологическая обстановка в регионах разная, поэтому на местах необходимо принимать решение об ужесточении или смягчении ограничительных мер исходя из собственной ситуации, – сказал Александр Моор.

Он отметил, что в Тюменской области продолжает расти число заболеваний и регистрируются смертельные случаи среди пожилых граждан, самой незащищенной от вируса группы. Именно поэтому действие режима повышенной готовности продлено, а масочный режим стал обязательным.

В то же время с сегодняшнего дня разрешены прогулки по улицам при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра и занятия спортом на свежем воздухе на расстоянии не менее 5 метров друг от друга, напомнил губернатор.

– Считаю знаковыми и, безусловно, верными предложения президента о новых мерах поддержки граждан и предприятий. С их помощью мы сможем обеспечить нуждающихся средствами для нормальной жизни и при этом не допустить новой волны заражений, – добавил Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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