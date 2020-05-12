2020-05-12T11:13:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики рассказали, как лечили тяжелобольного коронавирусом тюменца

Мужчину выписали пять дней назад
Вадим Бегун
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Медики рассказали, как лечили тяжелобольного коронавирусом тюменца. Фото - pixabay.com.Медики рассказали, как лечили тяжелобольного коронавирусом тюменца. Фото - pixabay.com.
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Тюменские медики рассказали, как лечили тяжелобольного коронавирусом 63-летнего мужчину. Местный житель долгое время находился на аппарате искусственной вентиляции легких, а 21 апреля его перевели в областной лечебно-реабилитационный центр для проведения второго этапа реабилитации.

Для пациента разработали индивидуальную программу реабилитации: ему восстанавливали дыхательную функцию легких и постепенно увеличивали физические нагрузки. Применялась магнитотерапия, дренирующий массаж, дыхательная и суставная гимнастика, а также нейропсихологический тренинг. Мужчина питался шесть раз в день.

– Уже за первую неделю пациент встал на ноги и не нуждался в кислородной поддержке, улучшилось состояние. 7 мая его выписали на амбулаторное наблюдение, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Когда закончится карантин, пожилого пациента ждет третий этап реабилитации. Его он снова будет проходить в областном лечебно-реабилитационном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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