Сбежавшего из тюменской колонии убийцу задержали в Перми. Фото - УФСИН Тюменской области.

Сбежавшего из тюменской исправительной колонии 43-летнего мужчину, который отбывал срок за жесткое убийство, задержали в Перми. Эту информацию корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» подтвердили в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону. Почему осужденный решился на побег за два года до освобождения, остается загадкой.

Кстати, случаем побега заинтересовались в местном следственном комитете. В ведомстве уже организовали доследственную проверку по факту халатного исполнения сотрудниками ИК-2 своих должностных обязанностей.

– В ходе проведения проверки установлено, что 15 сентября мужчина, ранее осужденный за убийство, сбежал с участка колонии-поселения, – прокомментировали в региональном СК.

Специалисты ведомства дадут правовую оценку действиям должностных лиц, а также установят причины и обстоятельства совершения побега. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Что касается самого беглеца, являющегося уроженцем Республики Таджикистан, то ранее Кемеровский суд осудил его на 23 года по статье 105 УК РФ. В тюменской ИК № 2 он находился с февраля 2021 года. Как говорилось выше, ему оставалось до освобождение около двух лет.

Известно, что в колониях-поселениях осужденные с разрешения администрации могут передвигаться без надзора, но только в пределах территории, где расположено поселение, если это необходимо по работе. Александр Новиков трудился на автомойке, оттуда он и исчез.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице осужденный сбежал из колонии, расположенной на улице Бабарынка, тем самым продлив себе срок заключения еще на два года. Отбывавший один год лишения свободы мужчина просто вышел за пределы рабочего объекта и скрылся.

На следующий день его задержали на улице Грибоедова и доставили обратно для отбывания наказания. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли наркотическое средство в значительном размере, которое он незаконно приобрел в день побега.

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