В Тюмени осудят мужчину, который сбежал из психушки и убил племянника. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени осудят 61-летнего жителя Омска. Мужчину обвиняют в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном сбыте крупной партии наркотиков.

Так, в сентябре 2006 года обвиняемый дважды продал малознакомому тюменцу героин, после чего его признали невменяемым и упрятали в психбольницу. Там ему не пришлось по душе: злоумышленник сбежал и купил пистолет.

– 1 февраля 2008 года в Заречном микрорайоне Тюмени он в присутствии нескольких родственников, в том числе малолетних, убил племянника, также выстрелив в свою сестру и её супруга, которые пытались его обезоружить, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После этого мужчина покинул Тюмень и скрывался, используя паспорт умершего товарища, куда он вклеил свою фотографию. Лишь в конце 2020 года обвиняемого нашли в исправительном учреждении Курганской области.

Там он под чужими данными отбывал наказание за незаконный сбыт наркотиков на территории Омска. Проведенная психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым. Вину в совершении преступлений он не признал.