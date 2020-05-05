В Тюмени нашли солдата, который 15 лет назад сбежал из воинской части

Пятнадцать лет понадобилось военным следователям, чтобы отыскать дезертира, который сбежал из воинской части. Тогда, в декабре 2004 года, военнослужащий из Магадана, рядовой Евгений Южанин самовольно покинул воинскую часть в Тюмени, после чего пропал почти на два десятка лет. Всё это время мужчина скрывался в Уральском федеральном округе, перебиваясь случайными заработками, а родственники и знать не знали, где находится их близкий человек.

По данным военного следственного отдела СК РФ по Тюменскому гарнизону ЦВО, мать и тётка дезертира узнали от следователя, где находится их родственник. Чтобы повидаться с пропавшим, они специально приехали из Липецка в Тюмень.

Кстати говоря, 35-летний беглец может избежать уголовной ответственности за свой поступок, если будет доказано, что причиной побега стало «стечение тяжёлых обстоятельств». Ими могут являться смерть близкого родственника или необходимость постоянного ухода, тяжёлое состояние здоровья, неуставные отношения со стороны сослуживцев или другие жизненные ситуации. В конце апреля 2020 года уголовное дело в отношении Жени было прекращено.

Но Евгений – не единственный, кто сбежал из военных частей. Сейчас в розыске находятся ещё три человека, покинувших службу ещё в 1992 и 1996 году: Геннадий Кирша, Аркадий Белоногов и Нуркали Габдуллинов. Последний также обвиняется в незаконном проникновении в чужой дом, ограблении, изнасиловании и принуждении к даче ложных показаний с угрозой убийством. Если сбежавшие солдаты объявятся сами, им могут смягчить наказание.

СЛОВО ЮРИСТУ

Ситуацию со сбежавшим солдатом корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» прокомментировал адвокат Николай Тарков. По его словам, явка с повинной – обстоятельство, которое смягчает уголовную ответственность ответственность (пункт «и» части 1 статьи 61 УК РФ), а на категорию тяжести преступления влияет продолжительность отсутствия в части.

- Если оставить воинское подразделение на срок не более 10 суток, то это преступление небольшой тяжести. Если покинуть часть на срок свыше одного месяца, то это преступление средней тяжести (лишение свободы на срок до 5 лет), - говорит адвокат. – Военнослужащий, который оставляет воинское подразделение из-за стечения тяжёлых жизненных обстоятельств, освобождается от уголовной ответственности.

Однако, как только эти обстоятельства отпадут, военнослужащий должен вернуться в воинскую часть, чтобы дальше проходить службу. Иначе он будет привлечён к уголовной ответственности за самовольное оставление части.

- Надо всегда помнить, что «старшим» братом статьи 337 УК РФ является статья 338 УК РФ – дезертирство, которое относится к тяжким преступлениям. За него грозит 7 лет лишения свободы). И грань между статьями 337 и 338 УК РФ очень тонка, поскольку в первом случае законодатель «разрешает» солдату бежать, чтобы, например, просить о помощи, а во втором случае солдат бежит целенаправленно, потому что не хочет служить, а потому наказание гораздо строже, - подчеркнул собеседник.