Из колонии в Тюмени сбежал опасный преступник. Фото - УФСИН Тюменской области.

В Тюмени из исправительной колонии №2, которая находится рядом с Гилёвской рощей, сбежал 43-летний мужчина. Опасного преступника, который отбывал наказание за убийство, ищут уже около суток.

«Рост осужденного составляет 178 сантиметров, телосложение среднее, лицо европейского типа, овальное. Волосы тёмно-русые, имеется лобная и теменная залысины. Он был одет в синие джинсовые брюки, тёмно-синий пуховик с капюшоном, длиной до середины бедра, и тёмные кроссовки», – такая ориентировка на осужденного размещена на сайте управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области.

Жителей Тюмени просят при обнаружении мужчины сразу позвонить в полицию по телефону 102 или в дежурную часть УФСИН по номерам 8 (3452) 58-15-71, 8 (3452) 58-19-22.

Стоит отметить, что срок заключения сбежавшего, который должен был отсидеть 23 года и четыре месяца, заканчивался 8 мая 2023 года. Какие обстоятельства подтолкнули его к побегу, пока остается неизвестно.

Исправительная колония находится рядом с Гилевской рощей - излюбленным местом для отдыха горожан. Летом здесь просто не протолкнуться, поэтому такое опасное соседство с ИК тревожит тюменцев, особенно после подобных новостей. Тем более это не первый случай.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областной столице осужденный сбежал из колонии, расположенной по улице Бабарынка, тем самым продлив себе срок заключения еще на два года. Судимый к одному году лишения свободы мужчина просто вышел за пределы рабочего объекта и скрылся.

На следующий день его задержали на улице Грибоедова и доставили в обратно для отбывания наказания. В ходе личного досмотра у него было обнаружили и изъяли наркотическое средство в значительном размере, которое он незаконно приобрел в день побега.

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