2019-08-21T13:41:21+03:00
Происшествия

В Тюмени два года отсидит зэк, который сбежал из колонии и купил наркотики

Мужчине оставалось сидеть в тюрьме около полугода
Вадим Бегун
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Тюменец сбежал из колонии и приобрел наркотики. Фото - pixabay.com.Тюменец сбежал из колонии и приобрел наркотики. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени осужденный сбежал из колонии и купил себе наркотики. Таким образом, он продлил себе срок заключения еще на два года.

– Судимый к одному году лишения свободы гражданин 19 апреля этого года в колонии-поселении, расположенной по улице Бабарынка, вышел за пределы рабочего объекта и скрылся. На следующий день его задержали на улице Грибоедова в областном центре и доставлен в обратно для отбывания наказания. Кроме того, в этот же день в ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято наркотическое средство в значительном размере, которое он незаконно приобрел в день побега, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда Тюмени.

Там также сообщили, что суд квалифицировал действия осужденного как побег из места лишения свободы и незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере. За совершение этих преступлений мужчине дали два года и два месяца. Отбывать он их будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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