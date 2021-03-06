Куда сходить в Тюмени 7 и 8 марта 2021 года: афиша на праздничные выходные

Весеннее настроение Фото: Виктория Стеблова

Международный женский день 8 марта подарил нам сразу три праздничных выходных. А это значит, что у тюменцев есть повод провести весенние праздники в уютной атмосфере. Для этого прекрасно подойдут кафе, рестораны и различные развлекательные заведения. «Комсомольская правда» – Тюмень» подготовила традиционную афишу, мы расскажем вам, куда сходить в Тюмени в выходные, 7 и 8 марта 2021 года.

7 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Экскурсия «Русские царицы»

Когда: 7 марта в 15.00.

Стоимость: 500 рублей с группы 1 – 5 человек (стоимость делится на всех участников).

Где: исторический парк «Россия - моя история» (ул. Орджоникидзе, 47).

Запись: +7 (3452) 68-11-11 (предварительная запись обязательна!).

Во время экскурсии вы узнаете интересные факты из жизни русских цариц и особенности их положения при дворе: как девица из незнатного рода могла покорить сердце государя и стать правительницей, кто из царственных особ запретил приезжать на бал в старом наряде и хранил в гардеробе тысячи платьев, какими были любимые занятия Екатерины Великой и многое другое.

Экскурсия, посвященная 8 марту Фото: Visit Tyumen

Экскурсия-подарок на 8 Марта «Весеннее настроение: японский сад + сыроварня + цветы»

Стоимость: взрослые – 2 400 рублей с человека, школьники – 2 100 рублей с человека.

Когда: 7 марта в 10.15.

Где: сбор на остановке «Гостиница «Восток», ул. Республики, 159.

Запись: +7 (3452) 601-857, 589-010.

От этой экскурсии вы получите настоящее эстетическое удовольствие. В ходе мероприятия вы посетите:

- японский сад «Ива-парк»;

- частную сыроварню «Сырник»;

- цветочный павильон-теплицу, созданную по корейской технологии.

Экскурсия Фото: Visit Tyumen

Премьера спектакля «Утиная охота»

Стоимость: 200 – 600 рублей.

Когда: 7 марта в 18.00.

Где: молодёжный театр «Ангажемент» им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а).

Главный герой спектакля Виктор Зилов – молодой, умный, образованный человек. Виктор пытается понять, что происходит с его жизнью и в какой момент он оказался на грани между жизнью и смертью. История начинается со встречи с ребенком, который принес ему символ смерти – траурный венок. Но смерть еще не наступила и наступит ли... Или герой вернется к жизни? Это будет зависеть от дальнейших действий и воспоминаний героя…

Премьера спектакля Фото: Visit Tyumen

И. Кальман «Сильва»

Когда: 7 марта в 19.00.

Где: Тюменская филармония.

Стоимость: от 500 – 1000 рублей.

Имре Кальман – один из основоположников и наиболее видных представителей новой венской оперетты, отличающейся остротой сюжетных ситуаций, развернутой музыкальной драматургией, эффективной оркестровкой. Его искусство обладает не только щедрым мелодическим даром, но и способностью психологически тонко обрисовать внутренний мир героев.

Фото: Тюменская филармония

Спектакль «Только для женщин»

Когда: 7 и 8 марта в 18.00.

Где: Драматический театр.

Стоимость: от 400 – 2000 рублей.

Смешная и трогательная история о простых парнях, которые остались выброшенными на улицу после закрытия завода. В маленьком провинциальном городке нет больше никакой работы, и мужчины коротают время в баре, заливая пивом свою неудавшуюся жизнь и домашние проблемы. Но выход можно найти из любой ситуации!

Фото: ТБДТ

Концертная программа «С любовью к женщине»

Когда: 7 марта в 14.00.

Где: ДНК «Строитель», ул.Республики, 179, клубный зал.

Стоимость: 110 рублей.

Дворец национальных культур «Строитель» приглашает жителей и гостей города на концертную программу ансамбля украинской песни «Зорецвiт», посвященную Международному женскому. В программе прозвучат песни о любви, о маме, о весне. Свои стихи, посвященные женщине, прочитают местные поэты Шипоренко Н. Н. и Елагин Н. Ф.

Концертная программа. Фото: ДНК "Строитель"

8 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

Спектакль-тусовка «Ой хой»

Когда: 8 марта в 18.00.

Где: «Контора пароходства», ул. 25-го Октября, 23а, стр. 1.

Стоимость: 300 рублей.

Спектакль расскажет о жизни и культуре в 90-х годах. «Потерянное поколение», мода на леопардовые лосины, спортивные костюмы, косухи, разборки на районе, атмосферная музыка «Сектора Газа» и «Руки вверх», песни под гитару, тачки прямиком из того времени.

Спектакль "Ой, хой". Фото: Контора пароходства

ДиДюЛя в сопровождении камерного оркестра

Когда: 8 марта в 19.00.

Где: ДК «Нефтяник», ул.Осипенко, 1.

Стоимость: 1000 – 3200 рублей.

Неповторимый мультиинструменталист Дидюля выступит в Тюмени с новой концертной программой! В новом концертном туре Дидюля со своей группой представляет красивейшие мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании. Не обойдется и без исполнения всеми любимых, ставшими уже легендарными композиций.

Концерт ДиДюЛи – это всегда красивая музыкальная легенда, понятная зрителям всех возрастов.

Концерт в Тюмени. Фото: Тюменская филармония

Девчачий день в FITBERRI

Когда: 8 марта, 10.30 – 18.00.

Где: ул. 30 лет Победы, 52а.

Стоимость: 3 000 рублей.

О таком подарке мечтает каждая девочка. На ярком мероприятии за короткое время участницы смогут попробовать себя в разных направлениях прикладного творчества, узнают важные секреты по уходу за собой, посетят праздничные программы по фитнесу, окажутся на тематической весенней вечеринке!

День для девочек. Фото: FITBERRI

Мастер-класс «Рисуем пионы»

Стоимость: 400 рублей.

Когда: 8 марта в 13.00.

Где: ресторан «Харбин» (ул. Осипенко, 29).

Запись: +7 (3452) 60-32-33.

Увлекательный творческий мастер-класс не оставит равнодушным ни одну представительницу прекрасного пола.

Мастер-класс Фото: Visit Tyumen

Необычная экскурсия на сыроварню

Стоимость: 2 300 рублей.

Когда: 8 марта с 10.00 до 15.00.

Запись: +7 (3452) 27-31-17.

Такое путешествие отлично подойдет для гурманов. Вы увидите различные приспособления, благодаря которым и получается наивкуснейший сыр разных сортов. Также вас ждет праздничная церемония, дегустация вин и 15 видов сыра.

Экскурсия для гурманов Фото: Visit Tyumen

Спектакль «Кадриль»

Когда: 8 марта в 18.00.

Где: Драматический театр.

Стоимость: 500 – 1000 рублей.

Трогательная и очень смешная история о любви по пьесе Владимира Гуркина, автора знаменитой комедии «Любовь и голуби». В маленьком поселке, где жизнь протекает по своим законам, по соседству живут две семейные пары. Хорошо живут... но скучно. И наконец, устав от однообразной семейной жизни, две соседки решили ввязаться в авантюру и поменяться мужьями. Удивительный обмен в корне изменил их жизнь, которая стремительно закружилась в вихре событий, словно в кадрили!

Спектакль в Тюмени. Фото: ТБДТ

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