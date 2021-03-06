Как будут работать музеи Тюмени в праздничные дни с 6 по 8 марта 2021 Фото: Татьяна Коркина

В праздники с 6 по 8 марта 2021 года музеи Тюмени будут работать по режиму работы структурных подразделений. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня». Несмотря на то, что вся страна отдыхает, 6 и 7 марта для всех объектов музейного показа эти дни являются рабочими.

О любви, разлуках и встречах. Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Три музы Михаила Булгакова. Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

По местам Ермарка в Тюменской области. Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Мамонтенок ищет маму. Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

По данным Тюменского музейно-просветительского объединения, музеи Тюмени подготовили для посетителей насыщенную и разнообразную программу (подробную афишу можно почитать в официальной группе во «ВКонтакте»).

А вот 8 марта 2021 для музеев – выходной день. Как отмечают работники музейного объединения, музей в современную эпоху – это место интеллектуального отдыха для тюменцев. Работники используют современные подходы в оформлении экспозиции, создают интерактивные зоны, разрабатывают игровые программы и познавательные экскурсии.