Тюменские юнармейцы вручили ветерану войны Зое Чугуновой букет из 101 тюльпана

Зое Васильевне подарили букет из 101 тюльпана. Фото: МАУ ДО ЦРТ «Созвездие»

Представители юнармейского движения Тюменского района поздравили с Международным женским днем ветерана Великой Отечественной войны Зою Васильевну Чугунову. Активист, одетый в форму красноармейца времен войны, вручил женщине огромный букет из 101 тюльпана.

Как отметила директор дома детского творчества «Созвездие» Зита Шарафутдинова, сотня тюльпанов – в честь 100-летия со дня рождения Зои Васильевны, которое она отметила 7 февраля 2021 года. Правда, учитывая, что чётное число цветов не дарят, ей преподнесли букет со 101 тюльпаном.

– Когда Зоя Васильевна уходила на войну, ей было всего 20 лет, – рассказала Зита Шарафутдинова изданию «Тюменская область сегодня». – То есть ей было примерно столько же лет, сколько сейчас мальчишкам, слушателям добровольных групп подготовки к нашей службе. Молодой красивый юнармеец с цветами, который преподнес ей букет цветов и именную открытку, напомнил женщине о годах ее молодости.

После поздравления участники мероприятия сказали Зое Васильевне много добрых слов и пожелали удачи и крепкого здоровья.