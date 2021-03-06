«Вам, любимые»: тюменские волонтеры вручили тюльпаны врачам и медперсоналу городской поликлиники № 5

Волонтеры вручили тюльпаны врачам и медперсоналу городской поликлиники №5. Фото: Опорный центр развития добровольчества.

В преддверии Международного женского дня волонтеры Опорного центра развития добровольчества присоединились к проведению всероссийской весенней акции «Вам, любимые». Ребята поздравили врачей и медицинский персонал тюменской поликлиники № 5 с 8 Марта и пожелали представительницам прекрасного пола хорошего настроения, крепкого здоровья, любви, красоты и счастья. Каждой женщине волонтеры вручили символ праздника – тюльпаны.

Медперсоналу вручили тюльпаны. Фото: Опорный центр развития добровольчества.

– Мы поняли, что традиционная акция проходит не зря, – признается специалист по спорту ГАУ ТО «ЦСП», координатор Опорного центра развития добровольчества (волонтерства) в сфере физической культуры и спорта Сабина Алиева. – Перед тем как постучаться к врачам в кабинеты, наши ребята очень волновались: они не знали, как отреагируют люди на их появление. Но с первых секунд стало понятно, что люди приятно удивлены! Их улыбки было видно даже через медицинскую маску, а глаза сияли.

Глаза врачей сияли! Фото: Опорный центр развития добровольчества.

Добровольцы поблагодарили врачей за спасение жизни и здоровья людей, что особенно важно в период пандемии. В ответ медицинские работники выразили ребятам признательность за их деятельность и бескорыстную помощь.