Цветы на 8 марта 2021 в Тюмени: какие цветы дарить женщинам, кроме тюльпанов Фото: Татьяна Коркина

Любимым женщинам на 8 марта можно подарить модные цветы или композиции, а не только традиционные тюльпаны. По словам флориста Анастасии Степановой, главный тренд 2021 года – размеренный минимализм. Самые популярные цветочные композиции – из пионов, маленьких роз, гортензий, суккулетнов и дополнений в виде полевых цветов.

- Огромное значение стоит уделить и цветовой гамме. В этом сезоне популярны пастельные гаммы и спокойные сдержанные тона: голубой, персиковый, лиловый и самый трендовый – бело-розовый, - рассказала Анастасия.

Модное оформление этого сезона – букеты, составленные из цветочков одного типа или в определенной цветовой гамме. Кроме того, можно подарить дамам коробочку с цветами и разноцветными макарунами.

Флорист советует не забывать о сухоцветах, которые заставляют по-новому посмотреть на привычные цветочные композиции. В таких букетах можно использовать дельфиниум, колосья, пампасную траву и другие травы.