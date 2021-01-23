Прыгали, махали шваброй с трусами и валялись голыми на асфальте: как прошел несанкционированный митинг в Тюмени 23 января

Как прошел митинг 23 января 2021 в Тюмени. Фото: предоставлено КП

Несанкционированный митинг, больше похожий на цирк Шапито, в поддержку блогера Алексея Навального только что завершился в Тюмени. В числе участников незаконной акции (организаторы так и не удосужились официально получить разрешение властей на проведение) – молодежь, взрослые люди и подростки.

Для последних участие в несанкционированном митинге – бесплатное шоу. Поорать, покричать, поглазеть и уйти домой, отогреваться после тридцатиградусного мороза. К слову, участие детей в таких мероприятиях – подсудное дело для организаторов. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста, а Верховный суд одобрил проект о лишении свободы за вовлечение подростков в митинги.

- Парни, а вы зачем сюда пришли? – спрашиваем мы, журналисты.

- Мы так, мимо проходили, домой идем, - врут и не краснеют пацаны.

- То есть вы не участвуете в несанкционированном митинге? Знаете, что достанется вашим родителям?

- Нет-нет, мы не участвуем, просто интересно было посмотреть.

Полиция объясняла людям, что участие в несогласованном митинге - правонарушение Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тащить детей на несогласованный митинг, да ещё в лютый мороз, может только не самый вменяемый человек. Да и сами детки, насмотревшись ютуба и наплевав на родителей, поперлись смотреть, что там происходит. Между тем, родители школяров за день до этого активно боролись с организаторами в мессенджерах и возмущались, какого рожна это у нас происходит? Да, детей было не много, но они были.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова, привлекать детей к несанкционированным митингам не только противозаконно, но и подло.

- У меня сложившаяся ситуация ассоциируется с действиями фашистов в войну, когда они перед собой гнали детей и стариков, - прокомментировал Степанов.

Ладно, у детей мозги ещё не сформировались, но чем думают взрослые? Зевак, которые решили поглазеть на «что-то необычное» - море. Одни толпились на площади, другие – ждали у конечной точки, куда должно было направиться несанкционированное шествие (у здания облдумы). Правда, не совсем понятно, причем здесь депутаты регионального парламента и зачем нужно было орать около их окон?

- Нам не холодно! Нам не холодно! – прыгает народ, стуча зубами.

Все, что происходило, можно было назвать: «Назло маме уши отморожу». Более того, сложилось ощущение, что больше половины и знать не знали, что за акция и зачем они сюда пришли. Единственный ответ – показать свои таланты. То женщина в наушниках пела песню около автомобиля ОМОНа, то разгоряченный спиртным (а может, и просто городской сумасшедший) тюменец размахивал метлой посреди толпы, то «спортсмен» решил засветиться на глазах у прессы, развалившись с голым торсом на замерзшей земле. Понимаете контингент, да?

Тот самый странный мужик с трусами на швабре. Фото: предоставлено КП

Многие развлекались, как могли. Даже лежали на холодной земле. Фото: предоставлено КП

В такой ситуации очень хочется посочувствовать стражам правопорядка, которые несут службу даже в такой мороз.

Охрану порядка обеспечивал и ОМОН Фото: Алексей КОСЕНЧУК

С самого начала митинга они вежливо подходили к демонстрантам и напоминали о том, что акция не согласована. Стоит ли говорить об их терпении во время криков и возгласов толпы.

По предварительным данным, в несогласованном митинге участвовали 500 человек. Фото: предоставлено КП

По данным издания «Тюменская область сегодня», в несогласованном митинге приняли участие более 500 человек. Более точная цифра станет известна позднее от пресс-службы УМВД по Тюменской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему возвращение в Россию Алексея Навального вылилось в детектив и 30 суток ареста

Оппозиционера задержали в аэропорту 17 января (подробнее)

Песков озвучил позицию Кремля к призывам выйти на несанкционированные акцию 23 января

В Кремле считают естественными предупреждения об ответственности за участие в подобных акциях (подробнее)

Тюменцам напомнили, что может грозить участникам несанкционированных митингов

В том числе штрафы, обязательные, исправительные работы и арест (подробнее)

«Пусть все горит, на меня смотрит вся Россия»?

На улицы призывают выйти несовершеннолетних детей. Совсем обезумели?!! – вопрошает наш военный корреспондент Александр Коц (подробнее)