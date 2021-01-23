Тюменский детский омбудсмен Андрей Степанов: "Привлекать детей к несанкционированным митингам не только противозаконно, но и подло"

Тюменский детский омбудсмен Андрей Степанов заявил, что если среди пришедших на мероприятие окажутся легко одетые подростки, придется разыскивать родителей Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, который сегодня несет дежурство на несанкционированном шествии в центре Тюмени, уверен, что использовать детей в таких мероприятиях и в своих целях – это не только противозаконно, но и подло.

- У меня сложившаяся ситуация ассоциируется с действиями фашистов в войну, когда они перед собой гнали детей и стариков, - прокомментировал Степанов.

Сотрудники УМВД по Тюмени и Андрей Степанов мирно общаются с подходящими на шествие несовершеннолетними детьми и разъясняют им незаконность участия в сегодняшней акции. В свою очередь, Андрей Эдуардович рассказал, что его главная цель в рамках шествия – соблюсти права детей и не допустить использования несовершеннолетних в различного рода провокациях.

Сегодня, 23 января, в Тюмени мороз усилился до -35 градусов. На улице северный ветер достигает 9 м/с, к тому же высокая влажность, отчего мороз ощущается еще сильнее. Степанов заявил, что если среди пришедших на мероприятие окажутся легко одетые подростки, омбудсмен вместе с сотрудниками правоохранительных органов будет разыскивать родителей. Это нужно для того, чтобы передать несовершеннолетних взрослым.

- Сегодня я хочу и должен поговорить с детьми, которые пришли сюда, о том, зачем, с какой целью они здесь, что их привело, потому что для меня важно понять – почему наши дети поддаются на такие провокации. Необходимо предостеречь детей от участия в провокационных действиях, - пояснил Андрей Эдуардович.

Также уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области подчеркнул, что нужно донести до детей мысль, что их жизни и здоровье принадлежат только им Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Также уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области подчеркнул, что нужно донести до детей мысль, что их жизни и здоровье принадлежат только им. И это недопустимо, когда кто-то использует их в своих целях.

- Есть известная фраза «В чем сила брат? Сила – в правде». А правду-то знать надо. А для этого нужно почитать, что это за люди, которые такое организовывают, чем они живут, кто они по профессии, а их дети вообще вышли на шествие. Я буду смотреть за тем, чтобы деток не использовали эти люди в своих целях, и им никто не навредил. Важно объяснить детям, что любые действия имеют свои последствия, - резюмировал Степанов.

Ранее по этому поводу высказались и педагоги, которые уверены, что эта активность отвлекает детей от учебы и провоцирует их на нарушение закона.