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Тюменский детский омбудсмен Андрей Степанов: "Привлекать детей к несанкционированным митингам не только противозаконно, но и подло"

Лина Орлова
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Тюменский детский омбудсмен Андрей Степанов заявил, что если среди пришедших на мероприятие окажутся легко одетые подростки, придется разыскивать родителей

Тюменский детский омбудсмен Андрей Степанов заявил, что если среди пришедших на мероприятие окажутся легко одетые подростки, придется разыскивать родителей

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, который сегодня несет дежурство на несанкционированном шествии в центре Тюмени, уверен, что использовать детей в таких мероприятиях и в своих целях – это не только противозаконно, но и подло.

- У меня сложившаяся ситуация ассоциируется с действиями фашистов в войну, когда они перед собой гнали детей и стариков, - прокомментировал Степанов.

Сотрудники УМВД по Тюмени и Андрей Степанов мирно общаются с подходящими на шествие несовершеннолетними детьми и разъясняют им незаконность участия в сегодняшней акции. В свою очередь, Андрей Эдуардович рассказал, что его главная цель в рамках шествия – соблюсти права детей и не допустить использования несовершеннолетних в различного рода провокациях.

Сегодня, 23 января, в Тюмени мороз усилился до -35 градусов. На улице северный ветер достигает 9 м/с, к тому же высокая влажность, отчего мороз ощущается еще сильнее. Степанов заявил, что если среди пришедших на мероприятие окажутся легко одетые подростки, омбудсмен вместе с сотрудниками правоохранительных органов будет разыскивать родителей. Это нужно для того, чтобы передать несовершеннолетних взрослым.

- Сегодня я хочу и должен поговорить с детьми, которые пришли сюда, о том, зачем, с какой целью они здесь, что их привело, потому что для меня важно понять – почему наши дети поддаются на такие провокации. Необходимо предостеречь детей от участия в провокационных действиях, - пояснил Андрей Эдуардович.

Также уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области подчеркнул, что нужно донести до детей мысль, что их жизни и здоровье принадлежат только им

Также уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области подчеркнул, что нужно донести до детей мысль, что их жизни и здоровье принадлежат только им

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Также уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области подчеркнул, что нужно донести до детей мысль, что их жизни и здоровье принадлежат только им. И это недопустимо, когда кто-то использует их в своих целях.

- Есть известная фраза «В чем сила брат? Сила – в правде». А правду-то знать надо. А для этого нужно почитать, что это за люди, которые такое организовывают, чем они живут, кто они по профессии, а их дети вообще вышли на шествие. Я буду смотреть за тем, чтобы деток не использовали эти люди в своих целях, и им никто не навредил. Важно объяснить детям, что любые действия имеют свои последствия, - резюмировал Степанов.

Ранее по этому поводу высказались и педагоги, которые уверены, что эта активность отвлекает детей от учебы и провоцирует их на нарушение закона.

Алексей Навальный: досье KP.RU