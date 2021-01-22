Тюменцам напомнили, что может грозить участникам несанкционированных митингов

Что может грозить участникам несанкционированных митингов Фото: Татьяна Коркина

За несанкционированный митинг, который запланирован к проведению в Тюмени 23 января 2021 года, организаторов и участников могут привлечь к административной ответственности. В отличие от санкционированного митинга, несанкционированный проводится без предварительного согласия органов власти, а значит, за его проведение можно «конкретно схлопотать». Прежде чем слушать местных зазывал и идти туда, тюменцам стоит десять раз подумать. К тому же напоминаем, в регионе обещают 45-градусные морозы.

По закону несанкционированный массовый сбор людей запрещен. Организатору нужно сначала подать заявку на проведение митинга и согласовать место и время его проведения (ст. 7 ФЗ № 54). Воскресный митинг организаторами с чиновниками не согласован.

Что грозит организаторам?

Административка за несанкционированные митинги наступает по закону «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». А уж если из-за них создадутся помехи для транспорта или для пешеходов, организаторов ждет ещё более суровое наказание.

Для граждан:

– штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.

Для должностных лиц:

– штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Для юридических лиц:

– штраф от 250 до 500 тысяч рублей.

Другая опасность несанкционированных митингов – давка и противоборство с полицией. Если во время несанкционированного митинга кто-то нанесет людям увечья, организаторам тоже «прилетит». Им может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 200 часов или административный арест на срок до 20 суток. Для должностных лиц – штраф от 200 до 600 тысяч рублей, для юридических – от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.

Что грозит участникам?

Участников несанкционированного митинга тоже могут привлечь к ответственности, если будут на то основания. Так, по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ предусмотрена ответственность за участие в митинге с нарушением установленного ФЗ № 54 порядка. Например, участникам запрещено носить маски (конечно, речь не о медицинских в период пандемии), находиться в состоянии алкогольного опьянения, приносить оружие, алкоголь и фаеры. В противном случае участнику может грозить штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов.

Если во время митинга здоровью причинен вред, участникам может грозить штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 200 часов или арест до 15 суток.

За неоднократные административные нарушения может грозить уголовное наказание по ст. 212.1 УК РФ. Меры – ещё более суровые. Так, штраф может составить от 600 тысяч до 1 миллиона рублей (или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от двух до трех лет), обязательные работы – на срок до 480 часов, исправительные работы на срок от 1 до 2 лет, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

БДИ!

В МВД напоминают, что, принимая решение об участии в несанкционированном митинге, нужно задуматься о последствиях. Даже после погашения судимости данные о привлечении человека к уголовной или административной ответственности хранятся в базах информационного центра МВД РФ. Информация о привлечении вас к ответственности негативно скажется не только на вас, но и на ваших детях и родственниках, например при трудоустройстве на работу или при поступлении в вузы.

Напомним, ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказывал о том, что на улицы призывают выйти несовершеннолетних детей. Так, в популярнейшей сегодня соцсети TirTok в один момент, словно по команде, появились ролики с призывом выходить 23 января на протесты по всей России. Первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что за призывы к участию в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального 23 января будут привлекать к административной ответственности.

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