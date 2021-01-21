Тюменцам обещают 45-градусные морозы. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам обещают 45-градусные морозы. Температура пойдет на снижение с 25 января.

По информации Обь-Иртышского УГМС, на территории региона 22 – 24 января прогнозируется понижение температуры воздуха до -34...-39 градусов, местами до -45. Таким образом, температура будет ниже климатической нормы на 10 градусов. Постепенное ослабление морозов ожидается с 25 января.

– Рекомендуем водителям отказаться от поездок на дальние расстояния. Напоминаем, что на федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование автомобильных дорог. Тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральной дороге, просим звонить по телефону дежурно-диспетчерской службы: 8-800-200-63-06, – посоветовали в «Уралуправтодоре».