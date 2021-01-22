«Детям нечего делать на митингах!»: родители возмутились призывами блогера втянуть тюменских школьников в несанкционированное шествие

Почему возвращение в Россию блогера вылилось в детектив с пристрастием Фото: REUTERS

Родители тюменских школьников возмутились призывами сторонников блогера Алексея Навального выходить на незаконные акции. По мнению мам и пап, рассылка сообщений в «Вайбере» и «ВатСапе» не выдерживает никакой критики. Подростков, которые поддерживают блогера, нарушившего правила условно-досрочного освобождения, буквально вынуждают выйти на улицы 23 января 2021 года, на несанкционированный митинг. И это несмотря на то, что Мипросвещения рекомендовал родитеям не попадаться на уловки и следить за тем, в каких группах состоят их дети. Роскомнадзор пошел ещё дальше – он призвал соцсети удалять призывы к детям участвовать в незаконных акциях.

- Мы знаем, что такое детское любопытство, - говорят в пресс-службе Минпросвещения. – Это безобидная шалость, но руками нечистоплотных взрослых все это может втянуть школьника в противоправные действия. Образовательная среда – вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в политические провокации.

Раз дети вне политики, глава регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко обратил внимание на марафон под названием «#ДетиВнеПолитики». Это своеобразный флешмоб, в котором известные в Тюменской области люди считают недопустимым использовать детей в корыстных целях.

Учителя согласны с этим мнением – они считают, что блогер отвлекает детей от учебы и нормального общения, провоцируя их на нарушение закона. «Достанется» за все это дело родителям, которые буду нести ответственность за своих чад, зато «кураторы» сомнительного проекта выйдут сухими из воды и получат деньги за организацию протестов.

- Я вчера собственными глазами видела в «Ютубе» платную рекламу с призывом идти на митинг в поддержку Навального, - говорит мама одного из тюменских школьников. – Не ролик, а именно платную рекламу, всплывающую перед видео. Кто-то ещё сомневается, что большие деньги брошены в поддержку Навального, дабы раскачать ситуацию? Цели как всегда экономические. На беды народа всем по барабану, используют «в темную» доверчивых людей и их детей.

- Мы должны различать информацию и иметь свою точку зрения. Детей на «пушки» не отпускать! Идем на горки и катки, - заверила мама тюменского школьника Светлана Васильева.

- Он же тоже не дурак и готовился к аресту, - говорит тюменка Елена Соколина. – Детям нечего делать на митингах!

Напомним, ранее мы сообщали о том, что за участие в несанкционированных митингах тюменцев могут привлечь к административке. отличие от санкционированного митинга, несанкционированный проводится без предварительного согласия органов власти, а значит, за его проведение можно «конкретно схлопотать».

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