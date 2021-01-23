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В Тюмени полиция предупреждает участников несанкционированного митинга об ответственности за правонарушение

Силовики вежливо просят людей покинуть место проведения незаконной акции
Дмитрий Терентьев
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Стражи правопорядка просят людей покинуть место проведения несанкционированного митинга, аргументируя свои требования

Стражи правопорядка просят людей покинуть место проведения несанкционированного митинга, аргументируя свои требования

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Полиция Тюмени предупреждает участников несанкционированного митинга о том, что акция не согласована с властями. Следовательно, за участие в незаконной акции им может грозить ответственность (смотрите по ссылке, что мы писали по этому поводу). Стражи правопорядка, которые дежурят на месте, вежливо просят людей покинуть место проведения несанкционированного митинга и говорят им о том, что это нарушения.

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