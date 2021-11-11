Родители погибших в страшном пожаре в Тюмени четверых детей не признают своей вины в случившемся. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Центральном районном суде Тюмени состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении супругов Александра и Ирины Бояркиных. Ранее им было предъявлено обвинение в заведомом оставлении детей в опасном для жизни и здоровья состоянии и мошенничестве при получении выплат. Родители погибших в страшном пожаре четверых детей пошли в отказ – они не признают свою вину в случившемся.

– На предварительном следствии они заявили, что ночью поехали в аптеку за лекарством для Ирины, у которой разболелись ноги. Когда возвращались обратно, им позвонил сосед и сообщил о пожаре. Ирина и Александр находятся под подпиской о невыезде, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правда» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Кроме того, выяснилось, что злосчастный дом был куплен по программе «Молодая семья» с использованием материнского капитала. Однако обвиняемые предоставили в администрацию города ложные сведения о стоимости строения, завысив его цену. Таким образом, они незаконно получили деньги и распорядилась ими по своему усмотрению.

Следующее судебное заседание состоится 23 ноября 2021 года.

Напомним, трагедия случилась 30 сентября 2020 года около пяти часов утра. На улице Земляничной в СНТ «Малинка» загорелся двухэтажный дом Бояркиных. Как уже было упомянуто выше, родителей не было дома. Все четверо детей оказались запертыми в горящем доме. Троих мальчиков из огня достали соседи, но врачам их спасти не удалось. Тело девочки нашли только после пожара.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что трагедия на пожаре произошла в Тюменской области. На улице Привокзальной, 7 в селе Богандинском горела квартира в одноэтажном доме. В помещении спасатели обнаружили двоих детей – 4 лет и одного года. Медики пытались реанимировать малышей, однако их так и не удалось спасти. Предварительно установлено, что мать оставила детей в квартире с родственницей и ушла в магазин. Та, предположительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.