В Тюмени супругов, чьи четверо детей сгорели на даче, обвиняют в мошенничестве

В Тюмени осудят супругов, чьи четверо детей сгорели на даче. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени осудят супругов, 36 и 32 лет, чьи четверо детей сгорели в жилом доме на улице Земляничной в СНТ «Малинка». Пару обвиняют в оставлении без помощи малолетних, находящихся в опасном для жизни состоянии, и групповом мошенничестве в крупном размере.

Трагедия случилась 30 сентября 2020 года ранним утром. В доме из-за неисправной электропроводки случился пожар, после ликвидации которого спасатели нашли тело четырехлетней девочки. Трех пострадавших детей (мальчиков 2009, 2013 и 2017 годов рождения) в тяжелом состоянии доставили в больницу, где они скончались. Дети находились дома одни.

– Сгоревший дом многодетные родители приобрели по программе «Молодая семья» и с использованием средств материнского капитала. Оказывается, они завысили стоимость дома в предоставленных администрации документах. Незаконно полученными деньгами распорядились по своему усмотрению, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Специалисты ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в надзорное ведомство, потом его передадут в суд.