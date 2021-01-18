Очередная трагедия на пожаре произошла в Тюменской области. На улице Привокзальной, 7 в селе Богандинском горела квартира однодноэтажного дома. В помещении спасатели обнаружили двоих детей – 4 лет и одного года. Медики пытались реанимировать малышей, однако их так и не удалось спасти.– Предварительно установлено, что мать оставила детей в квартире с родственницей и ушла в магазин. Та, предположительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия выехал прокурор Тюменского района, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.В свою очередь прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил коллегам проверить исполнение законодательства о противопожарной безопасности и профилактике безнадзорности детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Следователи добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Криминалисты выехали на место происшествия. В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания погибших детей, дана юридическая оценка лицам, виновным в трагедии.Напомним, что похожая трагедия произошла 22 декабря в селе Петелино Ялуторовского района Тюменской области. Пока мать ходила в магазин, в деревенском частном доме заживо сгорели три ребенка – двух, четырех и пяти лет. Пожар произошел от затопленной печи. Самостоятельно дети не смогли выбраться из дома.А в октябре прошлого года после жуткого пожара в садоводческом обществе «Малинка» умерли мальчики шести и 11 лет, которые поступили в больницу с тяжелыми ожогами. До этого скончался еще один ребенок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Тюменской области трое детей заживо сгорели в частном доме, пока мать ходила в магазинПо предварительным данным, пожар произошел от затопленной печи (подробнее)Умерли дети, пострадавшие при пожаре в тюменском СНТ «Малинка»Родителям грозит статья за троих погибших детей (подробнее)