Московские эксперты проверят причину смерти ветерана Великой Отечественной войны из Тюмени Николая Шмакова

Николай Шмаков лёг в больницу на плановую операцию, но в медучреждении заразился коронавирусом, заболел пневмонией и умер.

Свидетели опрошены, медперсонал дал показания, медицинская экспертиза подготовила заключение, однако родственники умершего в тюменском моногоспитале ветерана Великой Отечественной войны Николая Шмакова не согласны с результатами заключения. Об этом журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» сообщила дочь покойного Татьяна Лапухина.

– Следственный комитет закончил допросы свидетелей медперсонала и папиных соседей по палате. Готово заключение судмедэкспертизы. Не согласилась с результатом. И СК направит дело еще на одну экспертизу в Москву. Только без тела уже не доказать ушибы, – предположила родственница умершего.

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Шмаков скончался 22 июля 2021 года в областной клинической больнице № 1. По словам Татьяны Лапухиной, ее отец в свои 93 года был бодрым и стойким, в этом году на 9 Мая принимал поздравления с Днем Победы у своего дома в Заводоуковске. 30 июня его положили на плановое лечение в больницу с отрицательным результатом ПЦР-теста. Уже в медучреждении состояние пациента ухудшилось, он заболел коронавирусом и вирусной пневмонией. Его перевели в моногоспиталь – санаторий «Жемчужный».

По словам родственников, причиной ухудшения состояния ныне умершего стал не только коронавирус, которым дедушка заболел в медицинском учреждении, но и отношение медицинского персонала моногоспиталя. Ветерана не кормили, толком не лечили и за ним не ухаживали, говорит Татьяна Лапухина. О тяжелом состоянии дедушки его родственники узнали от соседа по палате. После этого они написали во все инстанции Тюменской области: омбудсмену по правам человека, в департамент здравоохранения, следственный комитет и даже губернатору региона в соцсетях.

Родственники просили перевести Николая Шмакова в ОКБ № 1, чтобы там сердечнику оказали специализированную помощь. Однако там дочь покойного застала отца в коридоре на кушетке, со ссадинами и ушибами на голове и лице.

– Я долго искала его в палатах, никак не могла найти. Вдруг вижу, лежит на голой кушетке, раздетый, а там холодно, сквозняк. Он даже не узнал меня, мне кажется. Его привезли в больницу примерно в обед, всё это время за ним никто не ухаживал. Его даже никто не покормил, не напоил, он просто лежал на кушетке всё это время, – рассказала Татьяна Николаевна. – Я надела на него рубашку, постелила свою кофту на кушетку, нашла врача. Просила оставить с ним, я бы за ним ухаживала и помогала им как санитарка, но мне отказали. Я не могу себе простить, что ушла, надо было остаться, пусть бы полицию вызывали! Его так и бросили там в палате, и всё... (Плачет.) Я утром звонила, потом врач перезвонила и сказала, что он умер в восемь утра.

После публикаций в СМИ о смерти ветерана Великой Отечественной войны Николая Шмакова 23 июля Следственный комитет по Тюменской области организовал доследственную проверку. Позднее проверку по инциденту о ненадлежащем оказании медицинской помощи 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны, в результате чего он скончался, взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Следствие продолжается.

А ЕЩЁ...

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как от тюменцев 22 дня скрывали смерть их бабушки. Адель Шатило пролежала в морге три недели, а родственникам всё это время сообщали, что врачи борются за ее здоровье.

А в 2019 году проводилась проверка в тюменском пансионате ветеранов войны и труда на Минской, 86. Следователи и представители областного департамента социальной защиты ищут виновных в том, что 91-летнюю труженицу тыла похоронили в пакете, без омовения и одежды. Тогда же от общественности поступали жалобы на этот пансионат, и его навестили члены общественного совета при департаменте соцразвития Тюменской области.