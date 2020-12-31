Мария Троцко объяснила эксперименты Алены Шишковой над внешностью. Алена Шишкова – известная в России модель и блогер из Тюмени. У девушки многомиллионная аудитория в социальной сети Instagram, которая не на шутку обеспокоена внешностью и худобой Алены.Популярная модель ведет активный образ жизни и часто ставит эксперименты над своим внешним видом. Всем этим она делится со своими подписчиками. Но есть вещи, о которых блогер старается умолчать.Аудитория, подписанная на Алену, стала замечать, что девушка очень сильно похудела и, по их мнению, имеет болезненный внешний вид. Подписчики уверены, что причиной стало злоупотребление пластическими операциями, которые девушка делает довольно часто. Последней каплей для людей, подписанных на девушку, стало известие о том, что Шишкова решила удлинить передние зубы.Подруга инстадивы объяснила, что у модели есть свои причины для преображения.– В отношении зубов на самом деле есть медицинские показания. У Алены сложный путь, который она не выносит на всеобщее обозрение. У нее были операции серьезные, штифт ставили. Это такие личные вещи. Я вижу, что она достойно проходит всё это и не жалуется, – поделилась Мария Пацко.Мария уверена, что, несмотря на звездный образ жизни, Шишкова очень закрытый человек и предпочитает все трудности переживать сама, без привлечения внимания.Аудитория в Instagram негативно отреагировала на интервью подруги Алены.– С такими подругами и врагов не надо. Сама Алена молчит, но зато подруга расскажет всем, – высказалась одна из подписчиц.Сама же Шишкова старается не обращать внимания и не комментировать хейт в свою сторону.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Перешла на тёмную сторону»: зачем Алёна Шишкова сменила образ?Бывшая возлюбленная Тимати Алёна Шишкова сначала стала зеленой, а потом брюнеткой (подробнее)«Три волосинки, и те короткие»: «облысевшая» Алёна Шишкова прошлась по подиуму в золотых ботфортахЭксперименты с волосами заметили как фанаты, так и недоброжелатели блондинки (подробнее)Алена Шишкова сцепилась с Леной Миро в «Инстаграме» из-за воспитания дочери ТиматиБлондинка ответила на высказывание известного блогера по поводу пальца Симоны во рту девочки (подробнее)Что ты тут делаешь вообще? Мать Тимати изумилась, увидев Алену ШишковуБывшие свекровь и невестка по-прежнему тесно общаются (подробнее)