Испытано на себе: рассказ о том, как я принимала участие в тюменском фестивале «Время Побед»

А вы знаете кем во время Великой Отечественной войны был Михаил Калашников? Правильный ответ на этот вопрос принес мне вкусный подарок на площадке фестиваля «Время Побед» по ул. Олимпийская, 20а.

Вот такой вопрос мне попался на МысуФото: Ирина Ромашкина

Однако прописана я по другому адресу, что не позволило мне поучаствовать во втором этапе викторины. Ну что ж, подумала я, в другой день отправлю фортуне свою весточку. С такой мыслью я дошла до Центра культуры и искусства «Современник», а здесь наблюдала, как испытывает удачу конкурент - тюменец Дмитрий Усков, ему достался вопрос о Конституции.

«Текст присяги президента Российской Федерации содержится в

а) Конституции; б) Указе президента?».

- Конечно, в Конституции. От чего же он отталкивается? Подписывается все в Конституции, а указ президента идет потом. Он может своим указом кого-то назначить, кого-то снять с должности, внести поправки, - поделился знаниями Дмитрий Усков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/787109" frameborder="0"></iframe> Площадка у "Современника".

Выиграв печенье, Дмитрий поинтересовался, можно ли отправить его карточку в барабан, несмотря на то, что он северянин с регистрацией в Тюмени? Местная прописка позволяет участие в викторину, но тоже только на своем участке. Туда мужчина отправится в пятницу вместе с супругой, когда у нее выходной.

Один из участников фестиваляФото: Ирина Ромашкина

Администратор площадки №100 Евгения, которая расположилась возле «Современника», рассказала, что до полудня в первый день фестиваля в викторине приняли участие более 50 человек.

- Погода благоволит и народ собирается, участвует в викторине, выигрывает призы, а также участвует во втором этапе викторины, желая выиграть более ценные призы. Это будет длиться всю неделю, до 1 июля. В викторине можно принять участие с 8:30 до 19:00, - пояснила она.

Одна из площадок фестиваляФото: Ирина Ромашкина

На первом этапе выигрывают кондитерские изделия. Далее администраторы предлагают испытать удачу во втором этапе. Заполнив выигрышный купон, его опускают в барабан, который ежедневно в 16:00 забирают на телевидение. Каждый вечер в 20:00 в прямом эфире канала «Тюменское время» проводят розыгрыш: ведущие тянут билеты участников первого этапа, а затем звонят счастливчикам по указанному номеру телефона. Участникам задают более сложный вопрос о Великой Отечественной войне. Правильный ответ дает шанс выиграть смартфон, автомобиль, квартиру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/787108" frameborder="0"></iframe> Тюменцам объясняют правила участия в викторине.

- Тот, кто раньше принял участие в викторине, у того больше шансов, потому что он будет участвовать все семь дней - его билет не будут убирать с главного барабана, - пояснила Евгения.

Отправить карточку викторины в барабан можно только по месту прописки или регистрации. В ином случае, даже если ведущие вытянут счастливый билет, а потом выявят несоответствие, результат анулируют.

Я тоже решила попытать счастья - отправилась на площадку по месту прописки. На Мысу, на площадке фестиваля школы №48, администраторы предложили ответить на вопрос:

«Участвовали ли в штурме Берлина выпускники тюменского военного училища?». За правильный ответ на этот вопрос мне подарили упаковку конфет. А после мою карточку отправили в барабан. Сегодня розыгрыш пропускаю, а вот с завтрашнего дня не стоит выпускать мобильный телефон из рук, ведь в любой момент может улыбнуться удача. Конечно, если хватит знаний.

Напомним, утром 25 июня по всей Тюмени открылись 179 центров проведения викторины в рамках фестиваля «Время Побед». В ней могут поучаствовать жители старше 18 лет. Для этого нужно лишь ответить на вопросы о Великой Отечественной войне, о Конституции РФ или истории Тюменской области.

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