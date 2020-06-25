2020-06-25T10:06:03+03:00
Общество

В Тюмени начался фестиваль «Время Побед», где можно выиграть авто или квартиру

А в первом туре горожан ждут сладкие призы
Вадим Бегун
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В Тюмени начался фестиваль «Время Побед», где можно выиграть авто или квартиру.В Тюмени начался фестиваль «Время Побед», где можно выиграть авто или квартиру.Фото: Ирина Ромашкина
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В Тюмени стартовал фестиваль «Время Побед». Сегодня, 25 июня, по всему областному центру открылись 179 центров проведения викторины, где можно выиграть автомобиль или квартиру. Однако для этого горожанам с местной пропиской нужно обладать знаниями о Великой Отечественной войне, о Конституции России или истории Тюменской области.

На первом этапе участник должен разборчиво заполнить карточку и положить ее в специальный бокс. Ответив правильно на вопросы, победитель переходит во второй этап, где будут разыгрываться ценные подарки.

Первый подарок разыграют уже сегодня в прямом эфире телеканала «Тюменское время» в 20.00. Что именно выиграет победитель, можно узнать только в ходе шоу. Именно поэтому участники викторины должны быть у телевизоров. Во время программы ведущие вытянут карточку с именем участника и позвонят ему на телефон, чтобы тот ответил на несколько вопросов по вышеуказанным темам.

Кстати, принять участие в викторине могут и те, кто находится на самоизоляции. Для этого им необходимо позвонить по многоканальному телефону 8-800-234-22-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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