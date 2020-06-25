2020-06-25T13:56:20+03:00
Общество

Тюменка выиграла автомобиль на фестивале «Время Побед»

Это вторая машина в семье
Вадим Бегун
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Тюменка выиграла автомобиль на фестивале "Время Побед". Фото - "Тюменский район".Тюменка выиграла автомобиль на фестивале "Время Побед". Фото - "Тюменский район".
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Жительница поселка Московский Татьяна Вешкурцева, приняв участие в викторине «Время Побед» и ответив правильно на вопрос о Великой Отечественной войне, выиграла автомобиль. Женщина до сих пор не может поверить в свою удачу.

Как рассказали в пресс-службе администрации Тюменского муниципального района, Татьяна Николаевна в настоящее время ведет домашнее хозяйство. Мама четверых детей является прихожанкой местного храма. Машина в их семье была, однако сама счастливая обладательница новенькой машины до сих пор за руль сама не садилась.

– Сегодня она решила, что этим автомобилем будет управлять она сама. Эмоции переполняют Татьяну Николаевну настолько, что она до сих пор не может поверить в свою удачу, а мы поздравляем ее с выигрышем, – сообщили в ведомстве.

Напомним, что сегодня по всему областному центру открылись 179 центров проведения викторины, где можно выиграть автомобиль или квартиру. Однако для этого горожанам с местной пропиской нужно обладать знаниями о Великой Отечественной войне, о Конституции России или истории Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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