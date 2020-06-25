25 Июнь 2020 2020-06-25T12:00:51+03:00

В первый день фестиваля «Время Побед» тюменцы выиграли фены и микроволновки. Фото - pixabay.com.

Мероприятие, где можно выиграть авто и квартиру, стартовало сегодня

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В Тюмени сегодня, 25 июня, стартовал фестиваль «Время Побед», на котором местные жители могут выиграть автомобиль и квартиру. Горожане принимают активное участие в мероприятии и уже успели выиграть множество ценных призов.

Так, по данным организатора викторины, благотворительного Фонда развития города Тюмени, участники уже выиграли один телефон, 32 фена, девять чайников, три хлебопечи, микроволновую печь, два блендера, три мультиварки и утюг.

Напомним, что сегодня по всему областному центру открылись 179 центров проведения викторины, где можно выиграть автомобиль или квартиру. Однако для этого горожанам с местной пропиской нужно обладать знаниями о Великой Отечественной войне, о Конституции России или истории Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU