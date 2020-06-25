2020-06-25T15:27:41+03:00
Общество

Тюменцы испытывают удачу в викторине «Время Побед»

Горожане надеются на успех и свои знания
Вадим Бегун
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Тюменцы испытывают удачу в викторине «Время Побед».Тюменцы испытывают удачу в викторине «Время Побед».
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В Тюмени сегодня, 25 июня, стартовал фестиваль «Время Побед», в рамках викторины которого можно выиграть автомобиль и квартиру. Местные жители верят в свои знания и испытывают удачу.

– Мне достался вопрос о песне «Степь да степь кругом». Очень нравятся песни тех лет, поэтому, конечно, ответила правильно. Очень хочется стать одним из победителей. Было бы здорово выиграть квартиру! – поделилась своими эмоциями тюменка Мария, которая приняла участие в викторине на точке у драмтеатра.

Только здесь проверить свои знания пришли около двухсот человек. Самые смелые – женщины, они чаще подходят к организаторам и изъявляют желание принять участие в викторине.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что жительница поселка Московский Татьяна Вешкурцева, приняв участие в викторине «Время Побед» и ответив правильно на вопрос о Великой Отечественной войне, выиграла автомобиль. Женщина до сих пор не может поверить в свою удачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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