Ликвидирован самый крупный лесной пожар в Тюменской области площадью более 11 тысяч гектаров

В Тюменской области потушили самый крупный лесной пожар. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области потушили самый крупный лесной пожар – огонь бушевал в Ярковском районе на площади более 11 тысяч гектаров. Губернатор региона Александр Моор рассказал, что побывал на месте ЧП 18 мая, и тогда совместно со специалистами разработал стратегию ликвидации пожара.

Фото - Оперативный штаб Тюменской области.

– Она оказалась действенной. Со стихийным бедствием удалось справиться благодаря слаженной работе множества людей. Огромное им всем спасибо за самоотверженный труд, – отметил Моор.

В оперативном штабе Тюменской области сообщили, что в ликвидации этих пожаров принимали участие 253 человека. Кроме того, задействовали 29 единиц вездеходной техники «Тюменской авиабазы», ФБУ «Авиалесоохрана», МЧС России и арендаторов лесных участков.

Фото - Оперативный штаб Тюменской области.

Первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян, который находится в Тюменской области с рабочей поездкой, на отлично оценил организацию взаимодействия между региональными органами власти и спасателями по тушению природных пожаров в Тюменской области.

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов также отметил высокую организацию тушения пожаров.

Депутат Государственной думы Иван Квитка лично побывал на месте ЧС, а именно на границе Ярковского и Ялуторовского районов, где пожарные тушат несколько очагов открытого горения. Он отметил высокий профессионализм всех участников тушения пожара, заявив, что они незамедлительно выполняют все команды и поручения оперативного штаба.

– В Тюменской области эффективно и системно ведется работа по ликвидации ЧС. Глава региона Александр Моор держит ситуацию на личном контроле. Наблюдается позитивная динамика по стабилизации обстановки в наиболее сложных территориях региона. На тушении природных пожаров задействовано более 1 200 человек и почти 200 единиц техники. Есть резервы, как человеческие, так и технические для предотвращения возникновения новых очагов возгорания, – сообщил Квитка.

По данным на 22 мая, в Тюменской области действуют 16 лесных пожаров, все они локализованы. Кроме того, действуют 3 ландшафтных пожара.

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