Иван Квитка отметил профессионализм спасателей, тушащих пожары в Тюменской области.

Депутат Государственной Думы Иван Квитка лично побывал на месте ЧС, а именно на границе Ярковского и Ялуторовского районов, где пожарные тушат несколько очагов открытого горения. Он отметил высокий профессионализм всех участников тушения пожара, заявив, что они незамедлительно выполняют все команды и поручения оперативного штаба.

– В Тюменской области эффективно и системно ведется работа по ликвидации ЧС. Глава региона Александр Моор держит ситуацию на личном контроле. Наблюдается позитивная динамика по стабилизации обстановки в наиболее сложных территориях региона. На тушении природных пожаров задействовано более 1 200 человек и почти 200 единиц техники. Есть резервы, как человеческие, так и технические для предотвращения возникновения новых очагов возгорания, – сообщил Квитка.

При этом депутат отметил, что пожароопасная обстановка в регионе остается напряженной. Он обратился к землякам с просьбой не забывать об угрозе распространения огня на большие площади, быть бдительными и аккуратными: «Важно всем вместе помочь нашей области справиться с огненной стихией».