Александр Агафонов – о пожарах в Тюменской области: «Команда хорошо работает!». Скриншот из видео.

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов высказался о работе, которая проводится в Тюменской области по ликвидации пожаров. Своими мыслями он поделился в программе «Вечерний хэштег» на местном телеканале.

– Это не беда, а проблема. Есть у нас здравый смысл – собрались, подумали, определились, решили. Губернатор руководит – вообще команда хорошо работает, на мой взгляд. Не мне, конечно, давать оценку, но хорошо все организовано. Не надо паниковать! – отметил Агафонов.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что депутат Государственной Думы Иван Квитка лично побывал на месте ЧС, а именно на границе Ярковского и Ялуторовского районов, где пожарные тушат несколько очагов открытого горения. Он отметил высокий профессионализм всех участников тушения пожара, заявив, что они незамедлительно выполняют все команды и поручения оперативного штаба.