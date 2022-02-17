Ольга Бузова в Тюмени получила удовольствие, «которое невозможно описать».

Не так давно экс-участница «Дома-2», известная певица, а теперь и актриса Ольга Бузова приезжала в Тюмень, чтобы вместе со зрителями посмотреть «Елки-8». Именно в этом фильме снялась кумир молодежи. Оказывается, в областной столице Оля получила незабываемое удовольствие – в этом она сама призналась в ролике.

– Удовольствие, которое невозможно описать! В него надо окунуться. И помни: жизнь одна, кайфуйте! – говорит Ольга Бузова на фоне горячих источников. Видео выложено в группе «Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени». Оказывается, звезда снялась в рекламе местных терм.

– Термальные источники – отличный способ восстановить жизненные силы. Живая вода позволяет почувствовать каждую клеточку своего тела, полностью отдохнуть и перезагрузить организм. Тюменские термы – прямые наследники Западно-Сибирского моря, которое находилось здесь много миллионов лет назад. Сегодня в непосредственной близости от Тюмени расположилось более 20 термальных курортов. Именно в них бьется сердце древнего моря, одаривая всех природной минеральной водой, – отметили в Visit Tyumen.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени прошла премьера восьмой части всеми любимой новогодней кинофраншизы «Ёлки». Как известно, в фильме рассказываются истории жителей разных российских городов. На этот раз на больших экранах покажут и Тюмень, съемки проходили в центре лучшего города Земли и других его городских достопримечательностях, таких как аквапарк и термальные источники. О сложностях и радостях киносъемок в Тюмени рассказала теледива Ольга Бузова, которая вместе с тюменцами впервые посмотрела фильм и даже успела станцевать на сцене кинотеатра.

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