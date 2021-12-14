«Мы, актеры, исполняем актерские задачи»: на премьере фильма «Ёлки 8» в Тюмени Бузова вспомнила, как снималась летом в шубе

Звезда станцевала на сцене кинозала и восхитилась тюменским закатом Фото: Мария Толстихина

В Тюмени прошла премьера восьмой части всеми любимой новогодней кинофраншизы «Ёлки». Как известно, в фильме рассказываются истории жителей разных российских городов. На этот раз на больших экранах покажут и Тюмень: съемки проходили в центре лучшего города Земли и других его городских достопримечательностях, таких как аквапарк и термальные источники. О сложностях и радостях киносъемок в Тюмени рассказала теледива Ольга Бузова, которая вместе с тюменцами впервые посмотрела фильм и даже успела станцевать на сцене кинотеатра.

Главная роль и долгожданная премьера

Знаменитость сыграла в фильме одну из главных ролей. Входить в образ девушке не пришлось, ведь играла она саму себя. Однако, по словам Бузовой, к роли она отнеслась ответственно, ведь последний опыт киносъемок был у нее аж в далёком 2008 году.

- Я сюда приехала на этот раз по актерской своей деятельности. Я очень люблю ваш город, очень часто я выступала для вас. Как мне кажется, три раза так точно. В этот раз мне выпала честь представить легендарный фильм «Елки», премьеру которого каждый год с нетерпением ждут абсолютно все, - рассказала звезда.

Бузова много кокетничала и даже успела спеть и станцевать Фото: Мария Толстихина

Занимательно то, что во время обращения Бузовой к тюменцам у одного из представителей СМИ из-за большой толкучки упал микрофон. Телезвезда не растерялась и подняла его, пропев при этом строчку из своей песни «Снова всё могу сама, пока ты без дел», чем вызвала бурную реакцию жителей и громкие аплодисменты.

Фанаты Бузовой сбивали с ног Фото: Мария Толстихина

- Хочу сказать огромное спасибо Тюмени за очень теплые прием несмотря на мороз. Во время съемок у нас была очень дружественная атмосфера. У меня особое отношение к Тюмени и к Сибири в целом. Я очень люблю сибирских людей, у них есть такая закалка, мужской стержень, хороший вкус, прекрасная рыбка! И несмотря на суровый климат, люди очень теплые, приветливые и открытые, - отозвалась Бузова.

Как проходили съемки

По словам Ольги, съемки в Тюмени не доставили ей особого дискомфорта, даже несмотря на то, что велись они летом, а по сюжету фильма была зима. Её не смутили и искусственный снег, и то, что пришлось играть в шубе в теплую погоду.

Тюменцы впервые увидели фильм "Елки 8" Фото: Мария Толстихина

- Мы актеры, мы исполняем актёрские задачи. Если стоит задача выступать в шубе летом, я буду выступать в шубе. Самым сложным было скрыть мое присутствие. Я ничего из Тюмени не снимала и не выкладывала в соцсети, но каким-то образом все равно все узнали, что я тут, - поделилась она.

Красивый закат и танец в кинотеатре

О том, что Ольга Бузова прибыла в Тюмень на премьеру фильма, стало известно еще утром. Об этом она сама рассказала в своем Instagram, опубликовав сторис из гостиницы Hilton. Звезду покорил тюменский закат.

- Какой закат красивый. Это я без фильтров снимаю. Вообще! Невероятно. Как на Мальдивах прям! Да, девочки? Кстати, здесь теплее, чем в Москве, - рассказала Бузова.

В фильме сняли такие тюменские достопримечательности, как термальные источники, аквапарк "ЛетоЛето" и аэропорт "Рощино" Фото: Мария Толстихина

Премьера фильма в торговом центре «Кристалл» в кинотеатре «Киномакс». Певица и ее директор Арам Арчерз заняли первый ряд и вместе с стальными тюменцами впервые увидели кинокартину. Во время проигрыша песни Бузовой в фильме, звезда вышла на сцену кинотеатра и принялась танцевать, а немного погодя почти незаметно покинула кинотеатр, так и не досмотрев фильм.

Певица станцевала под свою песню, которая прозвучала в фильме Фото: Мария Толстихина

В социальных сетях Ольга поблагодарила Тюмень за теплый прием и сообщила, что отправилась отмечать день рождения своего директора Арама Арчера, который выпал на тот день. Кстати, в день премьеры свой день рождения отмечала и бабушка Бузовой, которой теледива позвонила и поздравила уже в ресторане на праздничном ужине после кинопремьеры.

Значение для Тюмени

На премьере новогодней комедии были создатели киноленты и директор Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский, который поблагодарил Ольгу Бузову за участие в кинокартине и высоко оценил значимость её персоны в раскрутке региона.

- Спасибо большое компании «Базелевс» за то, что поверили в наш молодежный тюменский кинокластер. Большое спасибо, Ольга, что поддержали нашу новеллу, и спасибо людям, без которых это все не состоялось бы», - прокомментировал Павел Белявский.

Теледива поблагодарила тюменцев за теплый прием Фото: Мария Толстихина

Продюсер российских проектов кинокомпании «Базелевс» Лала Рустамова отдельно поблагодарила тюменскую команду, которая работала над фильмом, а именно Анну Румянцеву, Алексея Южакова, Андрея Зубова и Михаила Артемьева.

О фильме

По традиции лента состоит из нескольких новелл, действие которых разворачиваются накануне Нового года в Нижнем Новгороде, Тюмени, Перми, Саранске, Уфе, Красноярске, Екатеринбурге и Зеленограде.

Премьера фильма в Тюмени прошла 13 декабря Фото: Мария Толстихина

Тюменцы смогли сфотографироваться возле премьерного стенда Фото: Мария Толстихина

По сюжету лавная героиня Глаша верит, что ее папа - космонавт, именно поэтому он уже несколько лет не может поздравить ее с Новым годом. Но девочке очень хочется обнять папу, и она готова ради этого сама отправиться на МКС. Подготовка к полету привела к сломанной руке после прыжка со стремянки и, как следствие, к больнице. Там Глаша знакомится с мальчиком Витей, с которым они вместе решают построить ракету и улететь на орбиту Земли. Ребята сбегают из палаты, и на их поиски отправляются мама Глаши в исполнении Дарьи Мороз и папа Вити в исполнении Антона Богданова. Новелла «Звезды сошлись» является центральной в восьмой части «Елок», все герои так или иначе будут помогать Глаше исполнить ее самое заветное желание, от этого зависит, продолжит ли она и зрители верить в новогодние чудеса.

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