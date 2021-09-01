Ольга Бузова «спалила» съемки новогоднего фильма «Елки» в Тюмени из-за своей невнимательности

Бузова в Тюмени на съемках "Елок". Фото: скриншот из TikTok

Как бы не старался актер, режиссер Антон Богданов скрыть главную тайну возрожденного новогоднего фильма «Елки», шила в мешке не утаишь. В одной из главных ролей франшизы снимется звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова. По сюжету новеллы, в канун Нового года Бузова случайно остается в Тюмени, а гостеприимство города никак её не отпускает, мотая её по всем достопримечательностям (а их, к слову, аж 12!).

Основной актерский состав держится в секрете, но Бузова сама себя выдала с потрохами. Поп-дива, телеведущая опубликовала несколько видеороликов на фоне тюменских высоток микрорайона «Европейский берег» и из «Распутинских бань» на ул. Ветеранов труда, где тоже проходили съемки фильма.

Официально информацию о том, что Ольга Бузова действительно снималась в фильме, ни съемочная команда, ни PR-служба Ольги Игоревны пока не подтвердила. Впрочем, и не опровергла. Ведь певица сама не раз заявляла на своих страничках в социальных сетях, что планирует сняться в «каком-то фильме».

Напомним, тюменская новелла оказалась самой «локационной». Если пермскую новеллу умудрились снять в одной большой локации, то в Тюмени и Тобольске сняли около 12 мест. По словам режиссера «нашей» Якова Юровицкого, для которого восьмые «Елки» станут первым большим проектом, в течение нескольких дней фильм снимали в тюменском и тобольском аэропортах, на Верхнем Бору, в Распутинских банях и даже в чуме.

Премьера восьмых по счету «Елок» намечена на 16 декабря 2021 года.

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