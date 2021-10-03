«Елки настоящие»: как снимали массовую сцену новогодней кинофраншизы на площади 400-летия Тюмени

Фото: https://www.instagram.com/antonbogdanov/

Новогодняя тусовка, мерцающая елка, тюменцы в красных колпаках и всенародная песня «Дискотеки «Аварии» на площади 400-летия Тюмени? Нет, вам не показалось! Просто в самом сердце города накануне вечером прошли съёмки массовой сцены кинофраншизы «Елки», которая выйдет в широкий прокат 16 декабря 2021 года.

На фоне Большого театра. Фото: Правительство Тюменской области

Получилась вот такая игрушка. Фото: Правительство Тюменской области

Восьмую по счету часть назвали «Елки настоящие», и это по-настоящему народное кино. Как иначе объяснить то, что больше тысячи тюменцев со всех районов города пришли на съемочную площадку, чтобы засветиться в фильме?

По словам режиссера, продюсера картины Антона Богданова, в конце будущего фильма появится большая елка, на которой будут «висеть» игрушки из Тюмени, Зеленограда, Перми, Красноярска, Уфы, Саранска и Нижнего Новгорода. Каждая игрушка (шары, искра, ромб, сердечко) будет подписана, и все актеры массовки смогут увидеть себя на телеэкране под красивую новогоднюю музыку. В некоторых городах сняли по 2-3 «игрушки», но в Тюмени – всего лишь одну. Народу было немного.

Праздничное новогоднее настроение было у всех! Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- На съёмки поступило 3 тысячи заявок, и 50% сразу стоит отметать, - говорит Антон. – То есть должны прийти примерно полторы тысячи человек, но пока вижу не очень много народа, на одну «игрушку» хватит.

Сложилось такое ощущение, что люди по-настоящему праздновали Новый год Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Искусственный снег как настоящий! Фото: Алексей КОСЕНЧУК

И пусть народу пришло не так много, как предполагалось, зато у нас будет собственный «шар в шаре», с логотипом VisitTyumen. Да и большинство декораций, которые установили на площади 400-летия Тюмени, - местные.

Съемки велись на площади 400-летия Тюмени Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- В Тюмени развит кинокластер: здесь много ребят, которые занимаются кино, снимают рекламу и короткометражки. У них есть камеры, свет, - говорит Антон Богданов. – Что мы привезли с собой, так это линзу за 10 миллионов рублей, боимся, лишь бы не упала.

Тюменцы встали в большой круг Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Что касается Ольги Бузовой, которая спалилась на съемках «Елок», то она сыграет не главную роль. По словам режиссера, история далеко не про нее, она лишь «вишенка на торте».

В этой "люльке" сидел Антон, руководивший съемочным процессом Фото: Алексей КОСЕНЧУК

СКАЗАНО

Антон Богданов не боится, что после съемок «Елок настоящих» исчезнет новогоднее настроение. Признается: выгорания не будет.

- Я очень люблю Новый год, и, когда он придет, я буду счастлив. Уже знаю, что отмечать его буду с семьей, это лучшее времяпрепровождение.

Все хотели сфоткаться на фоне елки и баннера Фото: Алексей КОСЕНЧУК

КСТАТИ

Недельки через две на официальном сайте появятся фотографии с «игрушки». Каждый тюменец может найти себя на фото, отметить себя и внести себя в историю кинематографа.

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