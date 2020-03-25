Коронавирус в Тюмени, новости на 25 марта 2020 года: заболевший коронавирусом тюменец находится в стабильно тяжелом состоянии
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 25 марта 2020 года. Заболевший коронавирусом тюменец находится в стабильно тяжелом состоянии.
– Двое заболевших тюменцев находятся в инфекционной больнице. Один из них стабильно тяжелый – тот, что с сопутствующими хроническими заболеваниями. Он на круглосуточном контроле врачей. Второй больной – в хорошем состоянии, температура у него нормальная. Оба размещены в изолированных боксах, – рассказала на брифинге в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских.
Она также отметила, что на сегодняшний день ситуация в Тюменской области стабильная: новых заболевших нет. Все необходимые мероприятия проводятся в режиме повышенной готовности.
– Все контактные люди у нас под контролем, все вернувшиеся из-за рубежа и заявившие о себе тоже находятся на карантине. У всех признаков заболевания нет, – добавила Кузнечевских.
Кроме того, замгубернатора сообщила, что в тюменских аптеках в настоящее время нет масок, и когда они появятся – сказать сложно.
– Можно прогнозировать, что они будут в течение десяти дней или двух недель. Аптеки являются самостоятельными юридическими лицами. Поставкой масок они занимаются сами. Наша задача сегодня – обеспечить средствами защиты тех людей, которые непосредственно работают с возможными контактными лицами: это органы УВД, медики, органы Роспотребнадзора. Средства защиты для них не попадают в аптечную сеть, мы работаем с ними напрямую. Их у нас достаточно, – резюмировала Ольга Кузнечевских.
Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что состояние тюменца, которого госпитализировали с диагнозом «коронавирусная инфекция», оценивается как стабильное. В настоящее время пациент лечится в областной инфекционной клинической больнице.
Позже стало известно об еще одном случае заболевания коронавирусом в Тюменской области. Как сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса в регионе, это молодой мужчина, который общался с иностранцами. Сейчас он находится в инфекционной больнице, состояние его организма хорошее.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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