2020-03-20T20:13:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Контактировал с иностранцами: в Тюменской области подтверждён ещё один случай заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в оперативном штабе Тюменской области
Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюменской области подтверждён ещё один случай заболевания коронавирусомВ Тюменской области подтверждён ещё один случай заболевания коронавирусомФото: pixabay.com
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Ещё один случай заболевания коронавирусом подтверждён в Тюменской области. Как сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса в регионе, это молодой мужчина, который общался с иностранцами. Сейчас он находится в инфекционной больнице, состояние его организма хорошее.

– Он чувствует себя удовлетворительно, температура нормальная. Сейчас установлен полный список лиц, от кого он мог заразиться, а также тех, с кем он контактировал после. У всех забираются анализы, – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Напомним, на прошлой неделе в Тюменской области выявили одного заболевшего коронавирусом. Мужчина заболел, находясь в отпуске, во время которого он посещал неблагополучные по эпидемиологической обстановке Швейцарию и острова Карибского бассейна.

В общей сложности на территории региона это третий случай заболевания коронавирусом. Первый был зафиксирован в конце января у студентки ТИУ Лес Ли. Она давно вылечилась и сейчас чувствует себя хорошо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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