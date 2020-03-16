2020-03-16T13:57:38+03:00
Здоровье

В тюменском депздраве сообщили о состоянии пациента с коронавирусом

Сейчас проводится работа по контактировавшим с горожанином
Вадим Бегун
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В тюменском депздраве сообщили о состоянии пациента с коронавирусом. Фото - 2Гис.В тюменском депздраве сообщили о состоянии пациента с коронавирусом. Фото - 2Гис.
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Состояние тюменца, которого госпитализировали с диагнозом «коронавирусная инфекция», оценивается как стабильное. В настоящее время пациент лечится в областной инфекционной клинической больнице.

– У ближайших родственников, которые были в контакте, взяты анализы, они отрицательные. Работа по другим контактным лицам проводится, как и во всех случаях, когда поступает информация о прибытии лиц из стран, неблагополучных по эпидемиологической обстановке, – отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что заболевший тюменец до этого находился в отпуске. Он посещал неблагополучные по эпидемиологической обстановке Швейцарию и острова Карибского бассейна. Вернувшись в областной центр, не выходил на работу. Известно, что мужчина живет в частном доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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